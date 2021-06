Tendances baissières du Paludisme à Thiès. La Région médicale informe.

La région médicale de Thiès a fait le point de la situation du paludisme par le point focal Abdoulaye SECK, responsable du bureau de la supervision. C’était lors d’une journée de discussions des performances acquises, des principaux acteurs de la santé de Thiès mais également, de dégager des perspectives vers la pré- élimination du paludisme.

Le Dr SECK a évoqué l’illustration de la région, par le fait qu’elle s’est déjà érigée dans un processus d’élimination, eu égard aux résultats brandis, tous les jours « par une tendance baissière très remarquée des cas sur l’ensemble des structures sanitaires régionales. » la preuve, pour l’année 2020, dans la région de Thiès, il a été dépisté 5547 cas et parmi lesquels 272 cas graves dont 18 décès ont été déplorés. »

Selon le point focal, la région médicale a fait d’énormes progrès dans le cadre de cette lutte, avec la mise en œuvre des stratégies, depuis le début opérationnel jusqu’au niveau de la réforme , en ce qui concerne les hôpitaux « avec l’intervention des acteurs communautaires à domicile , des hommes formés pour prendre en charge, les cas de paludisme au niveau de leurs communautés, mais aussi des ” badiénou Gox ” ou marraines qui, depuis leur installation ne cessent de lutter contre la mortalité maternelle. Ils continuent la sensibilisation au près des femmes enceintes pour les visites prénatales, la prise des 3 comprimés . « Ce qui signifie que les femmes sont protégées et prises en charge dans la promotion de la moustiquaire imprégnée, devenue un réflexe dans la communauté. Le seul point noir de la disponibilité de la moustiquaire d’après le responsable du suivi, « c’est juste son utilisation permanente, d’où tout le sens de la sensibilisation, dans les foyers. »

En tout état de cause, une panoplie de mesures a été mise en œuvre dans la région, non seulement pour consolider mais également, se propulser vers l’élimination. S’agissant de cette éradication, « la région médicale est cataloguée comme de pré-élimination par référence aux dernières statistiques avérées probantes avec les 3 districts positionnés dans la région : «Meckhé , Popenguine et Mbour… »