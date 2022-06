Suite à la publication des listes officielles des investitures pour les législatives du 31 juillet 2022, le maire de Tassette, Mamadou Thiaw, réitère dans un communiqué dont Dakaractu détient une copie, son engagement sans faille d’accompagner les investis pour une majorité confortable de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à l’Assemblée nationale.

« Après la publication de la liste officielle des coalitions de partis devant prendre part aux élections législatives du 31 juillet 2022, nous devons rendre grâce à Allah. Vivre ce moment historique de la vie de notre jeune République, est plus qu’un privilège », déclare-t-il dans le communiqué. Aussi, pour lui, « occasion ne pouvait être plus belle pour féliciter très chaleureusement notre leader incontestable, le Président de la République Macky Sall, porte-étendard de notre coalition, et cristallisateur de tous les espoirs ». Ainsi, face aux enjeux des législatives, Mamadou Thiaw de soutenir : « Dans cette dynamique, rien ne sera de trop pour y arriver. C’est pourquoi, j’invite tous mes camarades de la coalition BBY à se tenir prêts. D’être aujourd’hui plus que par le passé, déterminés, mobilisés, engagés, renforcés, fortifiés et dynamisés. Le Président Macky Sall en vaut la peine. Notre coalition en vaut l’aventure. Notre amour pour le Sénégal vaut l’effacement de notre égo. « Mankoo Dieuly Ndam Lii ». Ce sera un des cris de guerre. Tous unis, la victoire n’en sera que plus belle. Nous sommes déjà vainqueurs. Parce que nos réalisations parlent d’elles-mêmes et les préoccupations de nos concitoyens sont bien prises en charge par le Président de la République. Également parce que les lignes ont positivement bougé. Je vous invite dès lors à sauvegarder le bel unanimisme et la belle union autour du Président Macky Sall pour un Sénégal plus fort et émergent. »

Dans ce même ordre d’idées, Mamadou Thiaw de souligner : « Je tiens particulièrement à encourager tous les membres de la coalition de partis et sympathisants qui partagent les mêmes valeurs et idéaux démocratiques portés par notre leader, ici, dans le département de Thiès, territoire de refus, de courage, de respect de la parole donnée et de l’engagement solidaire. »

Le maire de Tassette de conclure par inviter ses camarades de la coalition BBY à s’unir autour de l’essentiel pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet. « Chers camarades, chers sympathisants, jeunes et femmes de notre coalition, je lance un appel mobilisateur et triomphant, pour qu’au soir du 31 juillet, notre victoire soit éclatante, parce que nette, sans bavure, décisive et transformatrice mais également consolidante et fédératrice », a-t-il tenu à faire remarquer.