Si certains maires ont été emportés par l’Arrogance et l’Egocentrisme, Le maire Mamadou Thiaw de Tassète lui, a été plébiscité et récompensé par les populations de cette Commune et des villages environnants. Avec un taux de plus de 60% obtenu lors des locales 2022, un grande fête “Sargal Mamadou Thiaw” a été initiée par les populations de Tassète devant l’Hôtel de Ville : Occasion pour l’Edile de la Commune de Tassète d’annoncer d’autres Projet innovants pour sa localité. Suivez la Vidéo:

Tassette : Récompensé par les Siens à + de 60%, le Maire Mamadou Thiaw promet de faire plus