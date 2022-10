Samia Suluhu Hasan a demandé à ses compatriotes d’appliquer la contraception et d’éviter l’explosion démographique qui s’empare de cette nation d’Afrique de l’Est.Son prédécesseur, feu John Pembe Magufuli, décédé l’année dernière, avait mené une campagne vigoureuse contre l’utilisation de contraceptifs par les Tanzaniennes. Toutefois, dans un changement radical, la présidente Suluhu Hassan a déclaré que son gouvernement était préoccupé par le fait que la Tanzanie soit émoin d’une explosion démographique et que le développement aurait du mal à suivre le rythme de cette tendance. Elle visitait lundi un hôpital de la région de Geita, dans l’Ouest du pays, où près de 1000 naissances ont été enregistrées en un mois. Gardant à l’esprit la pression qui s’exerce sur le gouvernement pour faire face à la nécessité d’accueillir les nouveaux-nés parmi les 60 millions de Tanzaniens dans les écoles et les établissements de santé, elle s’est interrogée : « Combien de classes seront nécessaires après trois ans ? Qu’en est-il des centres de santé? Combien en faudra-t-il pour desservir tous ces enfants ? ». Elle a également demandé combien de tonnes de nourriture seront nécessaires pour les nourrir et exhorté les femmes tanzaniennes à limiter leur procréation.

