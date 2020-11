Talla Sylla s’exprime pour la Première fois sur le remaniement

Voici la première déclaration après de Remaniement

S’il est vrai que le calendrier politique nous appelle régulièrement à endosser, en toute légitimité, nos couleurs et nos discours partisans, il est impératif, lorsque celui-ci nous en donne le répit, que nous sachions trouver un cadre de concorde qui permette d’œuvrer pour la communion nationale et le développement harmonieux de notre Sénégal.La démission et le renouvellement de l’équipe gouvernementale, survenus cette dernière semaine participent de cet élan.Ils procèdent aussi et surtout de la volonté du PR de donner suite et corps à un dialogue national qu’il a initié et convoqué aux lendemains de sa victoire éclatante à l’élection présidentielle de 2019.

Que cette main tendue rencontre une adhésion si massive auprès de la classe politique nationale est le symptôme rassurant d’un climat politique et social apaisé et s’il n’est pas de moment inopportun pour asseoir, raffermir ou oser la concorde et l’ouverture, celui que nous observons arrive à point nommé. Il s’agit, en effet, d’économiser le temps perdu à quereller un agenda politique qui ne peut se résumer à débattre sur des échéances électorales non encore inscrites à l’ordre du jour ; faire taire une palabre inutile, faute de critiques pertinentes, pour espérer mettre tout le monde au travail et au service du peuple, d’un peuple qui mérite mieux que des invectives et une violence verbale aux antipodes de nos valeurs et dégradantes pour le politique.

Le bilan des chantiers lancés et des réalisations obtenues depuis la mise en place du PSE a fini de convaincre l’opposition la plus rigide et les acteurs les plus sceptiques d’atteler leurs noms au char victorieux d’un Chef d’État clairvoyant, dynamique et visionnaire.C’est sous cet éclairage bénéfique qu’il convient de lire les changements opérés par le PR et non sous le prisme déformant et clivant de la transhumance ou du parjure d’une opposition, certes, piégé par un débat politique qu’elle n’a pas su policer et enrichir et qui l’a souvent poussée à prêter le serment excessif et dérisoire de ne jamais s’associer à l’Oeuvre de développement du Sénégal sous le magistère de son Excellence, M. Macky Sall.D’où la nécessité pour les uns et les autres, une fois les commentaires et supputations consommés, de démontrer, en mode « fast track », l’intérêt et les avantages de l’élargissement du champ gouvernemental à toutes les forces vives, pour la consolidation de la paix sociale et le développement économique du pays.

Le contexte politique sous régionale tendu ainsi que le contexte économique morose d’un monde paralysé par la pandémie, nous y invitent. C’est le sens du renouvellement et du renforcement d’un soutien que nous avons manifesté, à une époque ou des alliés d’aujourd’hui nous accusaient de pactiser avec l’ennemi, et que nous renouvelons sans réserve et sans conditions surtout parce que nous avons absolument confiance en la sagesse subtile du Chef de l’État. Maintenant, il s’agit pour nous de tracer la voie qui nous éloigne des invectives, la voie qui va focaliser nos efforts sur les problèmes à résoudre et sur les potentiels à développer.

Talla SYLLA