Talla Sylla se rapproche de ses racines et transfère son vote à Kamite SAMB

Lors d’une conférence de presse tenue à Thiès, Talla Sylla, ancien maire de la ville, a annoncé un changement significatif dans son engagement politique local. Désormais, il souhaite se rapprocher du village d’origine de ses parents, Kamite SAMB, où il a transféré son vote.

En entamant son allocution, Talla Sylla a tenu à remercier la population thiessoise pour leur soutien au fil des années. Il a également exprimé sa gratitude envers le quartier Cheikh Abdoulaye Yakhine Diop qui abritait jusqu’ici son centre de vote, l’école Abdoulaye Yakhine Diop. Selon lui, il ne cherche plus rien à Thiès sur le plan politique et souhaite désormais œuvrer à partir du village de ses parents pour aller à la conquête du Sénégal.

Talla Sylla a souligné qu’il avait fait son temps à Thiès en tant que premier Magistrat de la ville et qu’il avait quitté ce poste de la plus belle des manières, à la suite d’élections régulières et apaisées.

Concernant la candidature du Président Macky Sall en 2024, l’ancien maire de Thiès a invité la population à rester à l’écoute. Il a déclaré : « Il ne faut pas confondre un peuple clairvoyant et un peuple qui se tait. » Talla Sylla a également rappelé l’importance de la stabilité et de la paix pour le Sénégal, un pays respecté en Afrique, et a mis en garde contre les dangers de la guerre, qui se règlent généralement par des ambassades.

Avec ce nouvel engagement local, Talla Sylla marque un tournant dans sa carrière politique et semble déterminé à contribuer au développement du Sénégal à partir de ses racines. La population et les acteurs politiques

Partager : Tweet



WhatsApp