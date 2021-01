Certains artificiers, adeptes de la ” dramophilie ” se sont encore illustrés ces jours-ci après les démolitions de Mbour 4 en cherchant à culpabiliser des autorités locales.

S’il est clair que les responsabilités diffèrent d’un niveau à un autre, il est tout aussi vrai que dans ce pays tout le monde voit sans regarder et parle sans savoir.

A la lumière des faits, il est également clair que l’engagement des uns et des autres mérite quelques éclaircissements qui trouvent leur raison d’être dans la différence d’approche de ce qu’est la politique.

La posture du Maire de la Ville de Thiès, TALLA SYLLA, trouve toute sa signification car étant nourrie de sève populaire.

Elle ne souffre d’aucune interrogation, très loin de celle des ” récupérateurs ” de circonstances surfant sur le drame des autres et dont le seul souci est de chercher à ouvrir des portes déjà enfoncées ou béantes.

TALLA SYLLA ne peut d’ailleurs se dédire ou se renier tant ses convictions sur la gestion foncière sont fortes, n’obéissant ni aux circonstances d’un moment, ni aux intérêts d’une classe ou d’un groupe; mais profondément ancrées dans nos réalités socio-culturelles et religieuses.

Son approche de gouvernance perlée de sollicitude est sociale et sociabilisante .

Elle s’imprègne de principes républicains et humains qui caractérisent l’homme de devoirs qu’il est.

Une approche de gouvernance préventive refusant de larguer son peuple loin derrière, une véritable synthèse des différences et des divergences à travers les valeurs de “JUB – JOM – JOMB” que seuls les esprits animés de l’intérêt commun peuvent cerner.

Se privant de liberté, de nourriture et de sommeil, il reste un des rares hommes politiques de ce pays à n’avoir jamais baissé les bras, jamais monnayé son engagement ou lorgné le bien de l’autre.

Patient, persévérant et endurant, TALLA ne se meut que par la volonté d’un destin à lui tracé par LE TOUT PUISSANT et dont l’accomplissement ne se fera que selon Sa seule Volonté.

TALLA SYLLA est une véritable école de la vie. Cette vie là qu’il a très tôt sacrifiée et fermée à tout pour ne l’ouvrir qu’à son peuple depuis 41 ans.

C’est par cette pédagogie politique de l’exemple développée autour du don de soi, du renoncement et du ” DOYLU ” qu’il apporte chaque jour et sans tintamarre, sa cure de jouvence aux nombreuses interpellations de son peuple malgré la ronde de certains politiciens rongeurs et acariens toujours prêts à une tentative de récupération par le mensonge ou le complot.

Investi d’une mission régalienne auprès du Président de la République, M. MACKY SALL,

TALLA SYLLA balise ce chemin où le patriotisme est la clé de voûte qui fera émerger le Sénégal dans la Justice, la Paix et la Prospérité.

Youssou DIOP