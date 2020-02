TAÏBA NDIAYE: LE PR MACKY SALL INAUGURE LE PARC ÉOLIEN

Le Parc Eolien de Taïba Ndiaye (« PETN »), a été officiellement inauguré aujourd’hui par le Chef de l’Etat sénégalais, SE MackySall.

Ce projet,réalisé par Lekela, l’entreprise de fourniture d’énergie renouvelable, est d’une portée nationale et sous-régionale et un grand acquis pour Senelec, la société nationale d’électricité du Sénégal.

La cérémonie s’est tenue en présence deM. Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et desÉnergies,de Son Excellence Victoria Billing, ambassadricedu Royaume-Uni,de M. PapaMademba Bitèye, directeur général de Senelec, de M. Chris Antonopoulos, directeur général du groupe Lekelaet d’une délégation de la Banque Mondiale .

Depuis décembre dernier, le PETN injecte 50 mégawattssur le réseau de Senelec grâce à la mise en place de 16 éoliennes. Celles-ci, parmi les plus grandes du monde, culminent chacune à près de 180 m de hauteur, soit l’équivalent d’un immeuble de 60 étages. Dans les prochaines semaines, le PETN fournira 50 mégawatts supplémentaires. La troisième et dernière phase de production amènera le nombre de turbines à 46 et mettra à la disposition de Senelec158,7 mégawatts d’énergie propre.

« Cette centrale illustre les bénéfices que l’Etat du Sénégal peut tirer des partenariats public-privé intelligents », a expliqué M. Pape Mademba Bitèye, directeur général de Senelec. « Le partenariat entre l’Etat, les autorités locales et Lekela s’avère fructueux pour le pays. Le projet apportera 15 % de capacité d’énergie supplémentaire d’ici peu, soit la moitié de l’énergie renouvelable disponible au Sénégal. Le PETN permettra de réduire la dépendance du pays au pétrole et à ses coûts fluctuants. »

Le PETN fournira plus de 450 000 MWh d’électricité par an, à plus de deux millions de personnes. L’énergie éolienne permettra d’éviter le rejet de 300 000 tonnes de CO 2 annuellement. Le projet s’inscrit dans le cadre du Plan Sénégal Émergent, le programme gouvernemental d’accélération de développement économique.