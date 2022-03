L’ Adjoint au gouverneur de Thiès , Chargé des affaires administratives, Maurice Latyr Dione a tenu un Comité régional de développement (Crd) ce jeudi 31 mars 2022, axé sur la fête de la Tabaski, en présence des acteurs de l’élevage et quelques services régionaux. Un occasion saisie par l’autorité administrative pour faire le bilan de la Tabaski 2021 afin de tirer des enseignements, de voire les difficultés, les points de satisfaction entre autres, et surtout de faire des projections pour la bonne tenue de l’édition 2022. En effet, plus de 200000 moutons sont attendus cette année dans la région de Thiès.

En ce qui concerne la question liée au financement, il a sensibilisé aux éleveurs sur la nécessité de remboursement pour permettre à l’ensemble des acteurs d’en bénéficier.