Joe Biden a annoncé que le dirigeant du groupe État islamique Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi avait été “éliminé”, lors de l’intervention de forces américaines. L’opération a fait 13 morts, dont des femmes et des enfants, selon un premier bilan de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme.

L’armée américaine a “éliminé du champ du bataille” le dirigeant du groupe État islamique (EI) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

Le président Joe Biden a annoncé qu’il était mort lors d’une opération conduite dans le nord de la Syrie dans la nuit de mercredi à jeudi 3 février. Un haut responsable américain a ajouté auprès de l’AFP que le dirigeant était mort en faisant exploser une bombe qu’il portait sur lui. Le président devrait s’adresser au peuple américain plus tard dans la matinée.

“Au début de l’opération, la cible terroriste a fait exploser une bombe qui l’a tué ainsi que sa propre famille, y compris des femmes et des enfants”, a déclaré le haut responsable, faisant savoir que l’évaluation du bilan précis de l’opération était encore en cours. L’émir Mohamad Saïd Abdel Rahman Al Mawla, surnommé “Le Professeur” ou “Le Destructeur”, a notamment présidé au massacre de la minorité kurdophone des Yazidis. C’est un djihadiste aux multiples alias présenté par le groupe djihadiste comme “l’émir” Abou Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

Le Pentagone a déclaré que “la mission était un succès” et qu’il n’y avait pas eu de victimes américaines. L’opération a été menée contre un bâtiment à Atme, dans la province d’Idleb, contrôlée en grande partie par les djihadistes et les rebelles. Le rival d’Al-Qaïda, l’EI, a été chassé de ses bastions en Syrie et en Irak, mais continue de mener des attaques dans les deux pays voisins à partir de cellules dormantes.