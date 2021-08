Suspecté de terrorisme : Un professeur d’arabe en service à Linguère arrêté à l’Aibd

Sous la conduite du lieutenant Faye de la section Recherches de Colobane avec 05 éléments à bord de deux véhicules, le présumé terroriste est arrivé à Barkedji sous bonne escorte le samedi 21août vers 06 h 30 mn.

Le mis en cause avait loué une chambre dans le domicile de Moussa Ndoro sis au quartier Barkedji centre où les gendarmes ont effectué une perquisition et découvert des livres coraniques, des retraits Via Ria en provenance du Qatar, des médicaments pharmaceutiques entre autres.

Âgé d’une quarantaine d’années, M. Fall habite à Dakar; il en service au lycée de Barkedji depuis 04 ans. D’après les informations reçues, Amadou Diop Fall voulait se rendre en Iran. Il est inculpé de terrorisme.

Son arrestation a eu lieu vendredi 20 aout 2021 à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) alors qu’il s’apprêtait à regagner l’Iran.