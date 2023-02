L’institution privée d’enseignement supérieur et de recherche, SupdeCo Campus Thies, en collaboration avec la Ligue régionale de randonnée pédestre, organise chaque année une randonnée pédestre transversale qui comprend une dimension pédagogique, associative et sportive. Cette année, la randonnée sera axée sur le thème « Maladies cardiovasculaires : comment prévenir ? ».

La randonnée pédestre est une activité qui peut être pratiquée par tout le monde, des jeunes aux personnes âgées. Elle présente de nombreux bienfaits pour la santé, tels que le renforcement des muscles, des articulations et du système immunitaire, ainsi que la lutte contre le surpoids, l’obésité et les risques de maladies cardiovasculaires.

SupdeCo Campus Thies offre de nombreuses formations en management, transport et logistique, informatique, droit et langues, allant du niveau Bachelor au Master. L’école organise également des jeux et des événements sportifs pour ses étudiants et ses partenaires, tels que la journée africaine et les jeux de Supdeco.

La Banque nationale de développement économique (BNDE) est l’un des partenaires de l’événement. La BNDE, qui a été créée en 2014 et est située à côté de Big Faim, est la banque sénégalaise des étudiants, des particuliers et des entreprises. Elle offre des comptes épargne et des comptes entreprises et est facilement accessible avec une photocopie de la pièce d’identité, des photos et un certificat de résidence.

. Les partenaires de Sup de Co Campus Thies, tels que la BNDE et la Ligue régionale de randonnée pédestre, soutiennent l’organisation de tels événements pour encourager un mode de vie sain et actif.

