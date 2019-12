SUICIDE D’UN CHEF DE FAMILLE A FISSEL-MBADANE

Drame : Les villageois de Log Diahou, un hameau paisible situé dans la commune de Fissel se sont réveillés dans la tristesse et dans l’émoi. Hier, un homme répondant du nom de Got Faye la quarantaine révolue, s’est donné la mort par pendaison. Selon certaines indiscrétions, c’est dans la matinée du dimanche que le corps sans vie du père de famille suspendu sur une corde, a été retrouvé inerte dans sa chambre. Ce qui fait croire que le défunt s’est pendu dans la nuit au même lieu. Après la découverte macabre de l’horreur, les populations ont alerté la gendarmerie qui a ouvert une enquête. Le corps sans vie a été acheminé à l’hôpital départemental de Grand Mbour par les sapeurs-pompiers. Le défunt Got Faye laisse derrière lui une épouse et 4 enfants.

Mbourtv