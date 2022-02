Sud Yeumbeul : Un dealer revendique la paternité d’1 kg de chanvre indien

Des membres de la brigade de recherche ont effectué une patrouille de sécurité dans les rues de Thiaroye Kao samedi dernier lorsqu’ils ont appris la présence suspecte d’un commerçant à proximité. La police a identifié les trafiquants et a pris le trafiquant de drogue nommé M.S. et l’a menotté. Ils l’ont fouillé et ont trouvé 1 kg de chanvre indien sur lui et l’ont emmené au poste de police. L’attitude du trafiquant a fait grincer des dents les policiers, doutant de sa santé mentale et essayant de le sensibiliser aux risques encourus. Cependant, il a maintenu sa déclaration et a réitéré qu’il était le propriétaire de la drogue saisie. Il a affirmé devant la police qu’il avait récemment obtenu de l’herbe interdite de Mbour auprès d’un tiers. Il a dit que son poulain, M.S, n’avait rien à voir avec l’affaire et qu’il était le propriétaire de la saisie de drogue. Selon l’Echo, le baron de la drogue N.M.D est arrivé au poste de police local et a demandé la libération de son lieutenant. Mieux encore, il prétend lui avoir confié la came pour la vente et revendique la paternité de la saisie. Il a également dit qu’il était ici pour se faire. La nouvelle MD et son poulain M.S ont été déférés devant le parquet de grande instance de Pikine/Guédiawaye pour détention et trafic de chanvre indien.

