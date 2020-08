Subvention de l’état aux écoles privées : une question qui divise !

Share on Twitter

Les parents d’élèves ne doivent pas payer les arriérés au delà du mois de mars

Si pour Momar Ndao, Président de l’ASCOSEN, (association sénégalaise des consommateurs), « les parents d’élèves ne doivent pas payer les arriérés au delà du mois de mars », les enseignants sont d’un avis carrément opposé.

Il soutient que « la subvention du fonds covid 19 accordée par l’état, qui est passée de 1 milliard à 3 comble suffisamment le gap. »

Sans le nommer, madame Ivette Keïta Diop, coordinatrice de l’intersyndicale des écoles privées catholiques et laïques lui répond au même micro de sud fm : « je conseillerais à certaines personnes qui demandent aux parents de ne pas payer, d’aller voir au plus prés les chiffres !»

On ne peut pas être à la périphérie et juger de ce qui se passe dans l’enseignement

Ajoutant « qu’il faut savoir raison garder et éviter les amalgames », elle explique : « la subvention classique de l’état aux écoles privées est de 1 290 000 000 francs, dont 500 millions seulement par an, pour le privé catholique, qui en dépense 1 283 175 000 frs par mois pour les salaires de ses enseignants. »

Pour madame Ivette Keïta Diop, en plus, « le 1er milliard n’est même pas encore parvenu à tous les destinataires et les 2 simplement annoncés, pour 1423 écoles ! »

Elle donnera ces conseils en retour au « conseiller » des parents : « il ne faut pas aller vite en besogne » ; « on ne peut pas être à la périphérie et juger de ce qui se passe dans l’enseignement» ; « quand on veut aider le Président de la république, il faut lui dire la vérité des chiffres » ; « les gens sont toujours dans la misère. »