Subvention COVID-19: Les 1000 000 F du Ministre de la Culture fâchent les artistes de Thies

Déclaration du « C2AT », (collectif des associations d’artistes de Thiès)

Un million de francs pour toutes les associations artistiques de Thiès

Réunis au sein d’un collectif dénommé « C2AT », (collectif des associations d’artistes de Thiès),des plasticiens, musiciens, comédiens rappeurs, slameurs, danseurs, percussionnistes etc. de Thiès, ont tenu une conférence de presse ce 28/04/20 au Palais des arts de Thiès. Ils sont au nombre de 10 pour le moment.Leur objectif principal ? «Exiger du ministère de la culture plus de respect, et une prise en compte de leurs préoccupations par une démarche inclusive.»

Pour le président Babacar Ly dit Dios, qui a parlé au nom du collectif, ce point de presse est « un avertissement pour ne pas être lésés dans le fonds de soutien attendu », et « le regroupement des associations un moyen de mieux défendre l’intérêt général. »

Ci-dessous le communiqué de presse.

C2AT : collectif des associations d’artistes de Thiès

Convoqués ce vendredi 24 avril 2020 au centre culturel régional de Thiès, par madame la Directrice, pour recevoir une subvention accordée par le Ministère de la culture, des présidents d’associations en ont profité pour se regrouper en collectif, afin de mieux prendre en charge les problèmes spécifiques de leurs secteurs.

Il s’agit des associations suivantes : ADAPT (plasticiens), représentée par Babacar Ly dit Dios, AMS (musiciens) représentée par Ibrahima Mbaye, ARCOTS (comédiens) représentée par Aboubacar dit Jules Dramé, URBAN ART SENEGAL représentée par Zaccaria Savadogo, ARTHIES (cultures urbaines ) représentée par El hadji Malick Guèye , CADIOR TEMPO (danse), représentée par Adama Guèye, PALAIS DES ARTS (diffusion) , représentée par Cheikhou Ba dit Toto, ENSEMBLE LYRIQUE TRADITIONNELLE, représentée par Mamadou Mbaye, FEUSSEUL PRODUCTION représentée par Ben Abass Sow (audio visuel), Moustapha Gueye dit Koulou (AMS), El hadji Deurgeune Diouf (percussionniste), COLLECTIF WA-SLAM THIES (Poète/Slam), représentée par Mandiaye CAMARA.

Suite à leur réunion tenue au centre culturel après la rencontre avec la directrice, le C2AT (collectif des associations d’artistes de Thiès)informe l’opinion publique de ce qui suit :

– La mise en place de ce collectif et d’un bureau provisoire ainsi composé : Babacar Ly dit Dios (Président), Cheikhou Ba dit Toto,(vice Président chargé des relations extérieures), Mandiaye Camara, (secrétaire Général), Moustapha Gueye dit Koulou (trésorier), Mamadou Mbaye (secrétaire chargé de l’organisation) , Zaccaria Savadogo (communication), El hadji Deurgeune Diouf (adjoint à la communication) Ibrahima Mbaye, (Président d’honneur)

– Tous les autres présidents précités sont membres du bureau

– le C2AT déplore l’insuffisance du montant de la subvention de 1000 000 de frs allouée à tous, soit 100 000 frs par association

– déplore la démarche non inclusive du ministère qui aurait pu mieux prendre en compte les avis des associations nationales et tenir compte des réalités locales.

– Attend du ministère une subvention significative pour accompagner les acteurs culturels en cette période de pandémie.

– Compte rencontrer toutes les autorités pour les informer et faire les démarches administratives nécessaires.

– Informe de sa disponibilité pour la lutte contre le Covid-19.

Le Président

Babacar Ly dit Dios