Submergée par la pandémie du Covid-19 : La Tunisie réquisitionne son armée pour vacciner les populations

Dans le but de freiner la propagation du coronavirus, les autorités tunisiennes ont fait appel à l’armée pour procéder à une vaccination de masse dans les régions les plus touchées et dans les zones où le taux de vaccination est faible.

Selon les données de l’Université John’s Hopkins, la Tunisie a enregistré le nombre de contaminations et de décès par habitant le plus élevé d’Afrique, avec plus de 100 morts par jour pour plus de 12 millions d’habitants, la Tunisie a le taux de mortalité lié au Covid-19 le plus fort de tout le continent africain, selon un responsable de l’OMS.

En Tunisie, l’armée est déployée dans certaines régions pour vacciner la population, alors que le pays est confronté à une vague épidémique et que le taux de vaccination est au plus bas : seulement 7% de la population est entièrement vaccinée.

En grande difficulté face à l’épidémie, la Tunisie a lancé un appel au secours auquel a notamment répondu la France qui va fournir dans les semaines à venir du matériel médical et plus d’un million de doses de vaccins.

Paris a dans le même temps placé le pays sur la liste rouge, ce qui signifie de facto que seules les personnes vaccinées peuvent se rendre ou venir de Tunisie.

Avec plus de 100 morts par jour pour plus de 12 millions d’habitants, la Tunisie a le taux de mortalité lié au Covid-19 le plus fort de tout le continent africain et de tout le monde arabe, selon un responsable de l’OMS.