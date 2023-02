Stade Me Abdoulaye Wade: Cérémonie de remise des distinctions de feu Pape Bouba Diop, au musée du stade qui porte son nom

Les anciens internationaux sénégalais, El Hadji Diouf, Salif Diao et Alassane Ndour étaient aux côtés de la femme de Pape Bouba Diop, au stade Me Abdoulaye Wade, ce vendredi 24 février 2023.

C’était à l’occasion de la cérémonie de mise à disposition des distinctions du premier buteur du Sénégal en Coupe du monde décédé le 29 novembre 2020, à Lens (France).

Les distinctions du n19 Pape Bouba Diop, sont exposés au musée du stade Me Abdoulaye Wade, musée qui d’ailleurs porte son nom.

Entre autres des maillots, médailles et coupes font le décor du musée au grand bonheur de sa femme et ses enfants ainsi que de toute sa famille.

Partager : Tweet



WhatsApp