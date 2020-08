Sri Lanka: Le chat arrêté avec un sachet contenant 2 grammes d’héroïne attaché à son cou, s’est évadé

Share on Twitter

Un fait inédit s’est produit au Sri Lanka. Avez-vous entendu où vu un chat dealer de drogue. En tout le fait existe. Il vient de se produire dans une prison au Sri Lanka. Un chat intercepté dans la principale prison du pays tentant d’y introduire de la drogue et des cartes SIM s’est échappé lundi a appris AFP.

D’après la police et la presse locale, le félin dealer a été capturé samedi à la prison de haute sécurité Welikada de la capitale Colombo. Il avait un sachet en plastique attaché à son cou et qui contenait près de deux grammes d’héroïne, deux cartes SIM et une carte mémoire.

D’après le journal Aruna, chat s’est évadé dimanche de la pièce de la prison où il était retenu. Les autorités pénitentiaires n’ont pas réagi à ce fait divers inhabituel