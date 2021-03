Sport / La Fédération sénégalaise de football conteste la décision des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 françaises

La Fédération sénégalaise de football s’est fendue dans un communiqué pour demander la libération des joueurs internationaux évoluant en France.

la Fédération sénégalaise de football a écrit à son homologue française pour contester cette décision de retenir les internationaux non européens. D’après toujours le communiqué sur les 26 joueurs convoqués 12 évoluent en France et tous ont été convoqué par l’entraineur de l’ équipe nationale A conformément au règlement du statut et du transfert des joueurs de la Fifa.

Pour rappel, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 françaises ont pris la décision de ne pas laisser partir leurs internationaux non-européens lors de la trêve internationale de mars