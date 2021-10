Sport et Culture à Ngoudiane: Le Maire Mbaye Dione dégaine 4 Millions pour subventionner les Navetanes

Mbaye DIONE, Maire de la commune de Ngoudiane a remis une subvention de 4 millions de Fcfa aux ASC de la zone 10/ B pour l’organisation des activités sportives et culturelles, au cours d’une cérémonie. Une tradition que le Maire et son équipe ont tenu à respecter depuis leur avènement. Les mouvements associatifs impliqués, ont rassuré les autorités « d’utiliser les fonds alloués à bon escient, en d’organisant les navetanes dans l’unité, en toute responsabilité, sportivité et du respect du protocole sanitaire édicté par l’ONCAV .



D’autres parts , les autorités municipales espèrent la fin des travaux du stade municipale au plus tard, à la fin de l’année , une vielle doléance de la jeunesse…