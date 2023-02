Sport à Thiès: Le Club Cobra Noir de Thiès célébre la 2ème Edition TAOLU de Kung Fu

« La 2ème édition TAOLU de Kung Fu au Stade Lat Dior de Thiès: un week-end de démonstrations martiales spectaculaires »

Le week-end dernier, le Stade Lat Dior de Thiès a été le théâtre de l’événement phare de la région : la 2ème édition TAOLU de Kung Fu organisée par le Club Cobra Noir de Thiès. Les spectateurs ont été témoins de démonstrations incroyables de la part des pratiquants les plus talentueux de Kung Fu de la région, qui ont mis en valeur leurs habiletés et leur maîtrise de l’art martial.

L’événement phare de la 2ème édition TAOLU de Kung Fu à Thiès a attiré de nombreux acteurs clés de la communauté, notamment M. Demba Guèye, Directeur de l’Agence de Sécurité Cadior Action et Maitre Mathioune, un expert en Kung Fu renommé. M. Guèye a loué les services de Maitre Mathioune pour rassembler les jeunes de la région autour de ce sport. D’après M. Guèye, la promotion du Kung Fu peut aider à lutter contre l’insécurité en formant les jeunes à se défendre et à adopter un mode de vie sain. De son côté, Maitre Mathioune a mis en valeur les avantages que peut apporter la pratique du Kung Fu, tels que la discipline, la confiance en soi et le respect de soi. En travaillant ensemble, M. Guèye et Maitre Mathioune espèrent contribuer à une communauté plus sûre et plus forte à Thiès.

Les styles variés, tels que le Shaolin, le Wushu et le Tai Chi, ont été mis en avant lors de compétitions passionnantes entre les athlètes les plus doués. Le public a également eu la chance de voir des démonstrations de style traditionnel ainsi que des performances acrobatiques impressionnantes.

En somme, ce week-end au Stade Lat Dior de Thiès était un événement sportif à ne pas manquer pour les amateurs de Kung Fu et de sports martiaux en général.

Partager : Tweet



WhatsApp