Speaker au mondial Quatar: Découvrez la liste des chansons sénégalaises choisies par DJ Boub’s

L’animateur DJ Boubs a été coopté parmi les speakers de la Coupe du monde 2022 (Qatar, 20 novembre-18 décembre). Il sera chargé de mettre l’ambiance sur les terrains et au niveau de certaines fans zones, notamment lors des matches des Lions.

Pour ce faire, Boubacar Diallo, a choisi une dizaine de morceaux de chanteurs sénégalais qu’il va passer lors de ses prestations. «Notre musique doit vibrer dans les stades», a-t-il justifié dans un entretien paru ce vendredi dans L’Observateur.



DJ Boubs détaille : «J’ai fait dix choix de tubes dont cinq prioritaires. Le premier choix, c’est « Navétanes » d’Elage Diouf. Ensuite, il y a « Bodio Bodio », remixé en dance, et « Lion » de Youssou Ndour, qui traverse depuis des années le football, « Djagou mass » de Sidy Diop, « Mba xol yagui fekh » de Waly Seck, « Équipe nationale » de Oumar Pène, « Sounou gaïnde yi » de Viviane, Pape Diouf et enfin Bass Thioung avec « Coupe bi »»



DJ Boubs entre en scène lundi 21 novembre, pour le premier match du Sénégal, contre les Pays-Bas (Groupe A). «J’ai une petite partition d’accompagnement et de suivi», confie-t-il, en soulignant que tout doit se faire dans la discrétion. D’ailleurs, le dress code impose une certaine sobriété : polo, jean et chaussures sans marque ajoute t-il.

avec Igfm