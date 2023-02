Soutien aux victimes du Séisme en Turquie: Youssou Ndour met en vente son “grand boubou” à 8500.000 Fcfa

Toujours dans l’élan de solidarité envers la Turquie avec les violents séismes qui l’ont frappé récemment et causé énormément de victimes, les actions d’aides et de soutien se multiplient.

Aprés une enveloppe de l’Etat du Sénégal et du Khalife général des mourides en plus de l’envoi de pompiers, c’est au tour des stars de s’adonner à une vente aux enchères.

En 2017, le roi du Mbalax était lauréat du Praemium Imperiale, l’équivalent japonais du Nobel des arts. Ce jour, Youssou Ndour avait arboré un vêtement jaune communément appelé «grand boubou».

Sept ans plus tard, le chanteur a mis aux enchères sa tenue pour venir en aide aux sinistrés du séisme qui a frappé la Turquie. Un événement qui s’est tenu ce jeudi 23 février au jardin de la chancellerie de Turquie.

Durant les enchères, un certain M. Ndiaye a raflé la mise en proposant 8 500 000 FCFA. Il a, par la suite, effectué un geste fort en rendant cet uniforme à Youssou Ndour.

« Ce qui s’est passé en Turquie a bouleversé le monde. Tout le monde a été touché. Et cet élan de solidarité a commencé par l’Etat, ensuite nous avons vu ce que Serigne Mountakha a fait. Et aujourd’hui il y a cette vente aux enchères. Nous nous devions aussi de venir les accompagner pour montrer notre solidarité », a déclaré Youssou Ndour au terme de la cérémonie.

L’ambassadrice de la Turquie au Sénégal s’est montrée très reconnaissante envers le Sénégal pour toute la solidarité qui a été manifestée au peuple turc : « Le Sénégal a été formidable. Le monde entier a été à nos côtés. Mais le Sénégal a été vraiment très spécial, et dès le début », s’est-elle réjouie.

