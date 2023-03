Soutien à l’éducation des enfants défavorisés au Sénégal : Enda Jeunesse Action et la Fondation Xaleyi s’engagent à Thiès

Enda Jeunesse Action, en partenariat avec la Fondation, se mobilise pour soutenir l’éducation des enfants défavorisés au Sénégal, notamment dans les régions de Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda, Kédougou, Saint-Louis, Louga, Thiès et Dakar. L’organisation œuvre dans divers domaines, dont la protection de l’enfance, l’éducation, les droits sexuels, la santé de la reproduction, la traite des migrants et la prise en charge des enfants de retour.

Actuellement, Enda Jeunesse Action et la Fondation Xaléyi mettent en œuvre un projet appelé « Engagement communautaire pour l’éducation intégrale des enfants et adolescentes ». Ce projet vise à améliorer la rétention des filles à l’école et à promouvoir l’éducation à la santé des jeunes et adolescentes des quartiers populaires de Keur Dago, Simang et Darou Salam. L’initiative soutient cinq écoles partenaires et se concentre sur deux objectifs spécifiques : réduire le taux d’abandon scolaire et soutenir les élèves en difficulté scolaire.

Dans le cadre de ce projet, Enda Jeunesse Action a récemment fourni du matériel scolaire et des imprimantes aux écoles partenaires, dont l’école de Silmang 2. Cette dotation en matériel vise à faciliter la mise en place de cours de remédiation pour les élèves en difficulté et à soutenir les enseignants dans leur travail. Le matériel fourni comprend des cahiers, du papier, des stylos, du matériel géométrique et des imprimantes.

Les enseignants et les directeurs d’école ont exprimé leur gratitude envers Enda Jeunesse Action et la Fondation pour ce soutien. Ils ont souligné l’importance de ce matériel pour améliorer l’enseignement de la géométrie et faciliter la gestion administrative des écoles. Certains ont également exprimé l’espoir que les partenaires pourront fournir des photocopieuses à l’avenir.

Le projet « Engagement communautaire pour l’éducation intégrale des enfants et adolescentes » est un exemple concret de la manière dont les organisations locales et les fondations peuvent travailler ensemble pour soutenir l’éducation des enfants défavorisés et contribuer à la réalisation des droits de l’enfant au Sénégal.

