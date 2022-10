Souleymane Ndéné Ndiaye n’est plus le président du Conseil d’administration de la Compagnie nationale Air Sénégal. Démis, il est remplacé par le général de division aérienne Joseph Mamadou Diop, nommé par décret présidentiel.

Précédemment Chef de l’État-major particulier du président de la République, le général Mamadou Diop est remplacé par le général de division Mbaye Cissé.

Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, et celui des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha BA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du décret.12 octobre 2022

E-media