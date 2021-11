Souleymane Ciss, Responsable Politique à Thiès Est sert une citation interpellative à Gabrielle Kane

Souleymane Ciss, Responsable Politique à Thiès Est a servi une Citation Directe à Gabrielle KANE alias Zia Kane Gabrielle pour diffamation, injures et collecte de données à caractère personnel.

Il lui suggère à cet effet, “d’activer et de mobiliser tous les gros bonnets qui sont derrière elle et qui lui ont rendu si audacieuse et si effrontée” parce que dira t-il qu’il ne lâchera pas l’affaire.

La date de l’audience est fixée pour le 16 décembre 2021 au Tribunal de Grande Instance de Dakar. Selon nos sources, d’autres citations sont aussi en cours et viseront tous ceux qui s’y sont mêlés à cette affaire d’accusation qui cherchent à ternir l’image du Responsable Politique Thiessois.