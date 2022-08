Les élections législatives du 31 juillet 2022 constituaient des enjeux capitaux pour la coalition Benno Bokk Yaakkaar (BBY) et se sont déroulées malheureusement dans un contexte particulièrement difficile marqué par l’après COVID et aussi la guerre en Ukraine qui ont impacté négativement sur notre économie malgré les efforts considérables du président de la République et de son gouvernement.

Je voudrais adresser mes vifs félicitations et encouragements à la coalition Benno Bokk Yaakkaar de Thiés et nationale en général.

Je profite de l’occasion pour remercier le président du parti Rewmi, Monsieur Idrissa SECK pour son investissement sans faille. Malgré son empêchement de mener une campagne publique avec nous ; n’a ménagé aucun effort durant la pré-campagne et la campagne électorale afin d’assurer une large victoire à la dite coalition et au président Macky SALL. Tous les membres de cette coalition sont témoins des efforts qu’il a consentis.

Efforts d’accompagner des différentes couches d’obédience politique comme non politique particulièrement la jeunesse et les femmes qui représentent les maillons les plus décisives dans une élection ; efforts d’élargir la coalition par l’accueil généreux d’autres personnalités et de mouvements de soutien qui ne s’y trouvaient pas ; efforts de résoudre tous les différends nés de l’installation des comités électoraux ; efforts allant dans le sens de réunir tous les frustrés de quelque bord que ce soit autour de l’idéal, leur faire comprendre les enjeux de ces élections afin de les faire revenir à de meilleurs sentiments… L’objectif de la coalition BBY à Thiés c’était de gagner avec le plus grand écart par rapport à tous les départements du Sénégal comme nous avions gagné en 2012 et en 2017 mais le Détenteur de toute victoire en a voulu autrement.

Je voudrais par conséquent, féliciter les nouveaux représentants du peuple issus des rangs de l’opposition à Thiés avant de magnifier le déroulement de l’organisation de ces élections qui dans son ensemble, grandit une fois de plus la démocratie sénégalaise. Point de découragement. Remobilisons-nous. Et que les habilités apportent urgemment les correctifs nécessaires liés à cette situation et avançons!



Souleymane Ciss, responsable BBY, ex candidat à la mairie de Thiés.