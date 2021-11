Sotigui Awards: Mage et Jules César primés

Ce week-end au Burkina Faso a eu lieu la cérémonie des « Sotigui Awards » dédiée aux séries africaines. Cette année, pour la 6e édition, deux sénégalais ont été primés. Il s’agit d’Amélie Mbaye de la série “Golden” et d’Assane Thiam de la série “Brigade des mœurs”. Assane Thiam a remporté le trophée du « Meilleur espoir » africain et Amélie Mbaye, le « Sotigui d’honneur ».

Les deux acteurs se sont exprimés sur leurs réseaux sociaux après le sacre. « Je suis honoré de remporter le trophée du meilleur espoir africain catégorie SerieTV aux Sotigui 2021. Je dédie ce trophée à ma famille, mes proches, mes amis et tous ceux qui ne cessent de nous témoigner de l’amour a travers leurs post, des commentaires et même en messagerie privée. Le travail ne fait que commencer, il nous reste encore du chemin et des épreuves à surmonter. Le meilleur reste à venir et à très bientôt », écrit Assane Thiam.

Quant à Amélie Mbaye, elle remercie toutes les personnes qui lui ont envoyé des messages de félicitations. « Merci pour votre soutien, votre support permanent, c’est motivant », soutient Amélie Mbaye. Pour cette édition, c’est la Guadeloupe qui remporte le gros lot, grâce à Saint Eloy Luc qui a été sacré Sotigui d’or 2021, en plus du Sotigui du meilleur acteur de la diaspora.