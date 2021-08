Sortie de Sonko et Bougane sur le covid : Diattara toutes griffes dehors…

Yankhoba Diattara, Ministre de l’Economie numérique, s’est exprimé sur la situation politique du Sénégal.

Ce, dans les colonnes du journal “L’As”. Une interview au cours de laquelle il s’est attaqué à Ousmane Sonko et à Bougane Gueye Dany.

Selon Yankhoba Diattara, “Sonkonavirus” (Ousmane Sonko) est comme le virus. Il mute, il évolue et il change.

Dans son argumentaire, le ministre et membre du parti Rewmi révèle douter du patriotisme d’Ousmane Sonko, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. “Aujourd’hui, nous sommes dans un contexte mondial extrêmement difficile. Aucun pays n’a la solution ou n’a aujourd’hui une solution, par rapport à la Covid-19. Aucun système de santé ne résiste aujourd’hui à ce virus. C’est le moment de la réflexion, de la mutualisation des intelligences, de la synergie d’actions pour que nous puissions faire face. Le virus n’épargne personne. Il ne connaît pas l’opposant, ni l’homme au pouvoir. Le virus, il est foudroyant, surtout le variant Delta. Ce qui est attendu des patriotes, ce sont des solutions. Moi, je doute même du patriotisme de Ousmane Sonko”, fait-il savoir.

Loin de s’arrêter là, Yankhoba Diattara s’est également attaqué à Bougane Guèye Dany. Pour le bras droit d’Idrissa Seck, le leader du Pastef et celui de Gueum Sa Bopp “veulent profiter d’un contexte, d’une situation pour se positionner. Mais ce sont des gens qui n’ont jamais rien apporté à ce pays”, déclare-t-il.

Estimant qu’ils n’ont pas de leçons à donner «Ousmane Sonko avait violé les interdictions, en plein couvre-feu, il se permettait de faire des sorties nocturnes.

Ça, c’est extrêmement grave. Lui, il n’a pas droit à la parole. Il n’a pas de leçons à donner à qui que ce soit. Ce que nous attendions de lui et autres, c’est de sensibiliser les Sénégalais, de les inviter à la vaccination”.

Après avoir « descendu » les opposants Bougane et Sonko , Diattara a donné des nouvelles du président du conseil économique social et environnemental Idrissa Seck, il rassure qu’il va bien et qu’il se trouve à paris avec sa famille.