Sortie de son nouvel album : Omar Pène piraté…

Le chanteur Omar Péne est victime de piratage de son nouveau album “Climat”.

Il a pris plusieurs mois pour produire un album inédit. Mais, quelques jours seulement après l’avoir dévoilé à ses mélomanes, Omar Pène a eu la désagréable surprise d’avoir vu son album piraté. Et c’est l’intéressé lui même qui a donné l’alerte il a tenu à envoyer un message aux mélomanes. « Bonsoir les amis, j’ai été désagréablement surpris de voir ce CD piraté qui circule dans Dakar. Je demande à tous de ne pas acheter et d’être un frein contre la piraterie qui tue les artistes à petit feu. Je rappelle que L’album est uniquement disponible en digital sur mes plateformes officielles. Pour la sortie physique sur CD et Clé USB je vous donne RV bientôt.» a t-il écrit sur sa page Facebook.