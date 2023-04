Le procès en appel opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko a été renvoyé jusqu’au 8 Mai. Ce renvoi fait suite à la décision du juge Amady Diouf qui a présidé la séance de ce lundi 17 avril.

Pour rappel, Ousmane Sonko devait être jugé ce lundi en appel après avoir été condamné le 30 mars à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts, la partie civile Mame Mbaye Niang ainsi que le parquet non satisfaits avaient alors fait appel de cette décision.

