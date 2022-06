Le mérite serait de mener le jeu jusqu’à remporter les élections et prendre le pouvoir. Les Sénégalais ont fait preuve de maturité en 2000 et en 2012 lorsque le changement était nécessaire, alors pourquoi pas en 2024. Croyez-vous que vous savez mieux que quiconque que notre justice n’est pas neutre? Croyez-vous que vous savez mieux que les autres Sénégalais que la démocratie est entrain de reculer? Croyez-vous que vous savez mieux que les Sénégalais que le Président Macky Sall a pour objectif de légitimer un troisième mandat? C’est insulter l’intelligence de vos concitoyens Sénégalais. Même cette maman qui vend son « thiaaf » au coin de la rue sait ce qui se passe dans ce pays. D’ailleurs, c’est ce qui explique les surprises des présidents Abdou Diouf et Wade lorsqu’ils perdaient les élections. Et Macky ne dérogera pas à la règle inchallah.

Donc, vouloir faire croire qu’on doit utiliser la violence, sacrifier la vie de quelques citoyens pour sauver ce pays, c’est de la lâcheté. A Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz je m’adresse, si vous aimez tant ce pays comme vous le prétendez, arrêtez ce banditisme politique qui ne s’appuie que sur des militants passionnés avec une jeunesse inconsciente. Il nous faut des gouvernants patriotes et responsables, mais aussi une opposition saine et réflechie. Vous êtes entrain de montrer aux jeunes que seule la violence s’oppose et libère, soyez prêts à l’assumer demain dès votre accession à ce pouvoir que vous convoitisez tant. Ne vous attendez pas à des cadeaux. Et malheureusement, ce sont les citoyens qui vont encore en pâtir. Opposez-vous avec la manière si vous voulez gouverner demain avec paix et sérénité.

Bamba Cissé contrôleur Principal du Trésor, cellule des cadres Gueum Sa Bopp, Coordonnateur départemental GSB Nguiguinéo (Kaolack)