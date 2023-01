Suivez les déclarations faites par le représentant de Babacar Diop, Secrétaire général du FDS les guelewars, et Birame Soulèye Diop, Coordinateur du Pastef à Thiès lors d’un point de presse tenu le 25 janvier 2023. Les deux leaders politiques ont souligné leur engagement constant dans la lutte contre l’injustice et la répression politique au Sénégal, dénoncé le « manque d’élégance de Macky Sall » dans sa gestion des affaires politiques et exprimé leur soutien à Ousmane Sonko

Dans un point de presse tenu ce 25 janvier 2023 à Thiès, le représentant de Babacar Diop, Secrétaire général du FDS les guelewars, a souligné que le docteur Babacar Diop est toujours constant dans ses convictions et qu’il soutient Ousmane Sono en tant que membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Selon lui, le docteur Babacar Diop a toujours été engagé dans la lutte contre l’injustice et a déclaré que le rapport de la cour des comptes doit être audité.

Ensuite, c’est au tour de Birame Soulèye Diop, Coordinateur du Pastef à Thiès, de souligner selon ses termes « le manque d’élégance de Macky Sall » qui selon lui éliminerait ses adversaires politiques, il l’a fait avec Karim Wade et Khalifa Sall et maintenant il le tente avec Ousmane Sonko.

Il a déclaré être du même avis que le leader Ousmane Sonko qui a fait son testament, eux aussi dit-il « ils ont fait leur testament et qu’ils l’accompagneront jusqu’au bout. »

Il déplore également qu’on traite de Pastefiens tous ceux qui révèlent des injustices au Sénégal, comme la cour des comptes, l’OFNAC, les juges… Il conclut en déclarant que Macky Sall les appelle au combat, à Thiès, il sera debout avec ses militants pour combattre jusqu’au bout afin de faire respecter les droits de tous les citoyens et de contribuer à la consolidation de la démocratie.

