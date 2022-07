« Je veux m’adresser à Orange… Ce contrat là doit être renégocié et sera renégocié. Je veux être très clair sur cette question », avait – t – il dit avec fermeté lors de son face à face avec la presse jeudi 19 mai 2022 pour faire l’état des lieux de la gouvernance municipale de la ville de Thiès. Sur ce, après avoir lancé un audit de la ville de Thiès le mois dernier, le nouveau maire Dr Babacar Diop est toujours déterminé à replacer le train de la gouvernance financière sur les rails en revisitant les contrats déjà signés par l’équipe sortante avec les entreprises privées qui s’installent au cœur de la ville.

Hier, cet après-midi, il a reçu une délégation du Groupe Sonatel dans les locaux de cette institution municipale pour discuter du contrat qui a été signé depuis 2003. « Le Groupe Sonatel accepte le principe de renégociation, de révision du contrat. Les deux parties sont tombées d’accord sur les décisions qui ont prises lors de cette rencontre », a – t – il révélé.

Pour activer la machine de l’audit, l’édile de la ville de Thiès a trouvé des stratégies pour espérer récupérer des ressources financières. « Nous avons mis en place une commission technique chargée de réfléchir et de faire des propositions pour préparer la prochaine rencontre », a laissé entendre Dr Babacar Diop.

Pour Abdou Karim Mbengue chargé de la communication institutionnelle et des relations extérieures de Sonatel s’est réjoui de la poursuite du partenariat entre cette entreprise privée et la ville de Thiès. Il a également annoncé d’autres formes de collaboration pour mieux redynamiser les politiques économiques et sociales de cette nouvelle équipe municipale.

Il a, par ailleurs, ouvert d’autres pistes pour discuter avec les autres entreprises qui sont déjà installées au centre ville et qui reçoivent beaucoup de bénéfices. « Je ne suis pas en guerre contre Sonatel ni ses intérêts. Toutes les autres entreprises sont concernées », a conclu le leader de Yewwi Askan Wi.