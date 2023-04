Solidarité Ramadan : Le maire de Thiès, Babacar Diop, offre des vivres aux personnes handicapées

Thiès – Dans le cadre de l’opération Solidarité Ramadan, le maire de Thiès, Babacar Diop, a procédé à la distribution de vivres aux personnes handicapées. Cette action, réalisée en collaboration avec la Fédération des associations de personnes handicapées, témoigne de la volonté de la municipalité d’apporter un soutien concret à cette population souvent marginalisée.

C’est avec une grande transparence et une démarche équitable que cette opération a été menée, selon les propos du maire. En effet, la sélection des bénéficiaires s’est basée sur les demandes déposées auprès de la ville et non sur des critères politiques. Les associations œuvrant pour les personnes vivant avec un handicap inscrites auprès de la municipalité ont également été prises en charge.

M. Diop a tenu à souligner l’importance de traiter avec dignité et respect les personnes handicapées, car cela reflète le degré de justice d’une société. Pour renforcer cet engagement, il a annoncé une subvention annuelle aux associations qui accompagnent les personnes vivant avec un handicap.

Cette initiative vise à lutter contre l’injustice et la violence engendrées par la discrimination envers les personnes handicapées, qui ont des droits identiques, voire supérieurs, aux autres citoyens. Le maire a également réitéré sa volonté d’organiser de manière institutionnelle l’intervention de la ville auprès de ces personnes.

La distribution de vivres s’est déroulée dans une ambiance conviviale, ponctuée par des applaudissements. La population de Thiès et les personnes handicapées présentes ont exprimé leur gratitude envers le maire et les services de la ville pour leur engagement en faveur d’une société plus juste et solidaire.

Partager : Tweet



WhatsApp