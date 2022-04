A Thiès, le Ramadan est un mois de solidarité et de partage. Ce mois sacré c’est une occasion dans la capitale du rail pour certains de propager les valeurs d’entraide et de solidarité à travers des initiatives menées afin d’aider les démunis.

C’est dans ce cadre qu’ Abdoulaye Dièye Président de la coalition citoyenne And Siggil Thiès a perpétué ses actions de solidarité avec une générosité dictée par la religion et les valeurs humanitaires pour soutenir les personnes en situation de précarité, en ce mois béni du Ramadan. En effet, il a appuyé plus de 1000 familles en denrées alimentaires. Cette action de solidarité est composée de 35 tonnes de riz, 3 tonnes de sucre, 250 cartons d’huile de 5 litres, 100 cartons de café et 500 cartons de dattes. Saisissant cette occasion, Abdoulaye Dièye a demandé aux populations de Thiès de formuler encore des prières à son endroit pour qu’il puisse vulgariser cette belle initiative.