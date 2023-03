Sokhna Arame Fall, Responsable des femmes du mouvement ETIR dans le département de Thiès « Moussa Sarr est notre candidat à l’élection présidentielle 2024

Sans détour, la Présidente des femmes du mouvement ETIR ( Ensemble pour le travail et l’intégrité républicain) dans le département de Thiès, Sokhna Arame Fall et ses camarades, ont porté la candidature du Président dudit mouvement, Moussa Sarr à l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024.

Les femmes qui soutiennent la candidature de « l’homme social » sont plus que jamais déterminées pour accompagner leur leader dans son nouveau projet de développement pour un Sénégal émergent. De même, « la lionne du cajoor » a évoqué d’autres projets ambitieux qui répondront efficacement à l’autonomisation des femmes.

Par la même occasion, Sokhna Arame Fall a reconnu parfaitement l’engagement citoyen du directeur technique de l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics ( ACBEP) dans la mise en œuvre des politiques et actions qu’il est en train de dérouler dans la région de Thiès. Elle l’ a encouragé à poursuivre dans cette dynamique unitaire et solidaire.

Dans cet entretien, Arame Fall a parlé aussi la mise en place des structures de financement qui pourront accompagner les femmes dans l’économie solidaire et l’entrepreneuriat féminin. L’invitée de Thiès info dans Leader Politique, a insisté sur la redynamisation des troupes partout au Sénégal pour étendre les bases du mouvement d’ici et d’ailleurs.

Partager : Tweet



WhatsApp