Soirée Wally Seck et Pape Diouf au Baramundi: La boîte fermée jusqu’à nouvel ordre, Pape DIOUF a saisi la justice

Les affiches ont suscitées un tollé sur les réseaux sociaux, les chanteurs Pape Diouf et Wally Seck avaient tous deux prévus des soirées le 28 janvier dernier au Baramundi.

Mais en fin de compte, Ni Wally Seck ni Pape Diouf ne se produiront ce samedi 28 janvier 2023 au Baramundi.

Le leader de la génération consciente Pape Diouf a annoncé pour sa part que c’est la deuxième fois qu’il subit cette injustice venant des gérants de la boîte.

Et pire, il aurait signé avec la boîte de nuit Baramundi un contrat d’un an. Il a porté plainte et la boîte est fermée jusqu’à nouvel ordre par la gendarmerie jusqu’au retour du propriétaire qui vit en Afrique du Sud.

Si le fils de Thione Seck Wally seck lui s’est rattrapé en jouant au Vogue, le leader de la Génération consciente compte envoyer l’affaire en justice.

Une situation catastrophique pour la boîte.

