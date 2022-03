Dans une contribution postée à Thies info, La lionne de Macky à Thiès Ndèye Soukèye Guèye invite ses pairs à des retrouvailles pour une Union des Cœurs et des Forces pour l’intérêt Général

Ainsi écrit-elle: « Après analyse de ces élections locales à Thiès, des courants migratoires ont eu raison sur notre coalition(BBY). Aujourd’hui, il s’agit de ressouder nos forces dispersées par suite d’investiture incomprise.

Pour ce faire, j’invite à un large rassemblement, de retrouvailles que j’adresse à tous ceux qui se sont engagés à construire le Leadership Politique du Président Macky Sall. Cette hégémonie, les élections l’ont conformées au niveau National. A Thiès, j’invite à un sursaut de toutes les consciences pour tourner à l’anathème et à aller résolument aux retrouvailles sincères et justes. Les performances électorales ne sont imputables à qui que ce soit » dit -elle



« C’est ce que tout le monde et chacun de nous doit comprendre pour un partage juste et donner du bilan négatif toute sa Dignité Politique. Je félicite et encourage nos frères , Sœurs du BBY et Particulièrement ceux de Rewmi qui se sont donnés pour hisser le plus haut les Couleurs Marron et Beige de l’APR. » martèle Ndèye Soukèye Guèye.