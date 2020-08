Situation du 18 Août:68 nouveaux cas dont 25 issus de la transmission communautaire

Share on Twitter

Le coronavirus continue de se répandre dans le pays même l’on note une légère baisse ce Mardi 18 Août.

D’après les résultats virologiques, 926 tests ont été réalisés, le Sénégal a enregistré 68 nouveaux cas de coronavirus (Covid-19), soit un taux de positivité de 7,34 %.

Les cas positifs sont répartis comme suit : 41 cas contacts suivis par les services du ministère, 2 cas importés et 25 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Mbour 3, Bignona 2, Ouakam 2, Bambey 1 Cambérène 1, Colobane 1, Diourbel 1, Hlm5 1, Kédougou 1, Khombole 1, Ziguinchor 1, Kolda 1, Liberté 6 1, Matam 1, Mékhé 1, Mermoz 1, Ouest-foire 1, Patte D’oie 1, Popenguine 1, Yarakh 1, et Zone de captage 1.

39 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

48 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux.

Aucun décès n’est enregistré ce mardi 18 août 2020. L’état de santé des autres patients reste stable.

A ce jour, 12 305 cas ont été déclarés positifs, dont 7 767 guéris, 256 décédés et 4 281 sous traitement.