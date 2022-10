Modou Fall du mouvement les patriotes de l’Apr lançe un message d’Alerte au président Macky Sall pour régler la situation précaire qui sévit à la poste.

D’après ce dernier lui même travailleur de la poste, les agents peuvent rester plus de deux mois sans salaire ce qui est en soi un véritable calvaire d’ailleurs coïncidant avec la rentrée des classes nombreux sont les travailleurs qui auront du mal à assurer l’inscription et les fournitures de leurs enfants. Et ceci n’est que la partie visible de l’iceberg raison pour laquelle il appelle le chef de l’Etat à décanter la situation à la poste afin que tout revienne à la normale.