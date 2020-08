Situation des migrants en Libye : 45 migrants et réfugiés décédés au large de la Libye

L’action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) a dans un communiqué rendu public a manifesté son inquiétude sur la recrudescence de la migration. ADHA se dit préoccupée par la recrudescence de la migration qui a fait au moins 45 décès du côté des migrants et réfugiés au large de la Libye ce mercredi 19 Août, et 37 rescapés originaires du Sénégal, Mali, Tchad et Ghana, ont été placés en détention en Libye.

« L’ ADHA tire sur la sonnette d’alarme par rapport à la recrudescence de la migration irrégulière et face à la situation des migrants sénégalais laissés à eux-mêmes ».

Une nouvelle tragédie quoi porte le bilan à au moins 302 morts ayant péri en tentant de traverser la Méditerranée à bord d’embarcations de fortune. A cela s’ajoute de nombreux migrants portés disparus dans le désert libyen et celui d’Agadez qui a toujours été un lieu de transit, sans oublier ceux qui sont vendus comme esclaves par des bandes organisées rapporte le communiqué.