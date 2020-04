Situation Covid-19 Thiès : 6 guéris, 140 cas contacts libérés et 60 suivis

La situation se stabilise à Thiès

A Thiès, selon Moustapha Faye, le médecin-chef de district, la situation du Covid-19 se stabilise. « Depuis plus d’une semaine, nous n’avons enregistré aucun cas. »

En plus, dira-t-il, « les familles du personnel soignant de l’hôpital Barthimée qui étaient contaminées, ont toutes été mises en quarantaine. Et, heureusement, toutes les autres personnes sont revenues saines et sauves avec zéro contamination ».

A Thiès en effet, l’inquiétude avait fini de gagner les populations, et ces propos sont plutôt rassurants.

Le bilan renforce ce sentiment. « Il y avait dix cas au total, 3 cas communautaires, cinq cas contacts et deux cas importés. Les six sont guéris et il ne reste que quatre et leur état de santé se stabilise. S’agissant des cas contacts qui étaient au nombre de deux cent (200), 140 ont épuisé leur quarantaine après un suivi et sont libérés, il ne reste que soixante cas contacts ».

Moustapha Faye regrette que les populations ne respectent pas les règles de distanciation.

Malgré l’amélioration de la situation à Thiès. Moustapha Faye regrette cependant que les populations ne respectent pas les règles de distanciation. Surtout aux marchés et dans les structures publiques. « Touchons du bois, la situation se stabilise, mais cela ne doit pas nous faire baisser la garde », signale-t-il.

C’est pour cela que « des éléments de la Croix Rouge et Inca ont été mobilisés et envoyés vers les marchés. Pour qu’ils sensibilisent les populations sur le respect de la distanciation sociale et des mesures d’hygiène ».