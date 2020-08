Situation Covid-19 de ce lundi 10 Août: 137 nouveaux cas positifs dont 1 cas importé (AIBD) et 72 issus de la transmission communautaire

Share on Twitter

Share on Facebook

Le ministère de la santé et de l’action social, a fait le point de la situation de l’évolution de la covid 19 de ce lundi 10 août 2020.

Sur 1402 tests réalisés 137 nouveaux cas positifs ont été décelés. Il s’agit de 64 cas contacts, 1 cas importé à l’AIBD et de 72 cas issus de la transmission communautaire répartis dans ces zones.

Ziguinchor (12), Mbour (6), Dakar plateau et Guédiawaye chacun (4) cas, Bignona, Kaolack, Mabao et Rufisque chacun (3), Boop , Derklé, Khombole Liberté 2, Ouakam, Parcelles Assainies tous ont enregistré 2 cas, Patte d’oie, Rue Ouagane Diouf , Castor , Diamniadio, Fass, Gibraltar, HLM 4, Joal, Kaffrine, Kédougou, Kolda, Liberté 4 et 6 , Médina, Sangalkam, Point E, Thiadiaye , Tivaoune, Richard Toll ,Tabacounda ont tous enregistré chacun 1 cas.

A ce jour le Sénégal a enregistré 11312 cas positifs dont 7390 guéris, 236 décédés et 3685 patients sous traitement