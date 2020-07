Situation Covid-19 dans la région de Thiès : La courbe de cas de transmission communautaire ascendante, 09 cas enregistrés

La région de Thiès a enregistré, ce vendredi 3 juillet 2020, 09 cas issus de la transmission communautaire. Un chiffre inquiétant surtout que la population thièsoise comme partout ailleurs, se désintéresse de plus en plus aux respects des règles édictées. On note un délaissement total sur le port du masque dans les lieux et espaces publics.

Naïveté ou insouciance? en tout cas, il y a de quoi s’inquiéter surtout que la courbe reste toujours ascendante. Comparé les tests réalisés jeudi (01) cas, les cas issus de la transmission communautaire ont augmenté de 09 cas, 15 cas contacts et 01 cas importé en provenance de l’ Aibd sur 319 tests réalisés.

Aussi, d’après toujours les résultats virologiques de la région médicale, 01 patient hospitalisé est contrôlé négatif et déclaré guéri.

Egalement, il n’y a pas de cas grave pris en charge dans les services de réanimation, encore moins de nouveau cas de décès liés à la Covid-19 enregistré. L’Etat de la santé de tous les patients hospitalisés est jugé stable.

A la date du 03 juillet, la région de Thiès est à 650 cas positifs contre 625 cas positifs (Jeudi), soit 210 guéris, 14 décédés, 1 évacué à l’étranger, 63 cas importés en provenance de l’AIBD transférés à Dakar et 357 patients sous traitement et suivis par la région médicale.

Sarah