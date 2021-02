Situation Covid-19 dans la région de Thiès : 86 cas détectés dont 50 dans la commune de thiès

La situation de la pandémie devient de plus en plus inquiétante dans la région de Thiès. A ce jour la région compte à peut prêt 3252 cas. Un chiffre inquiétant quand on sait que les mesures barrières ne sont pas bien respectées à la lettre par bon nombre de personnes qui se déplacent sans masques où au pire le masque sur le menton.

La réunion du comité régional de gestion des épidémies tenue mardi dernier à thiès a été l’occasion pour les autorités sanitaires et administratives de faire le point par rapport à la situation de la maladie dans la région notamment en terme de statistique par rapport au nombre de malades, de guéris et de perte en vies humaines.

3182 cas positifs de covid 19, soit 317 nouvelles contaminations en une semaine . Quand au nombre de décès depuis le début de la maladie au mardi 09 février 21, la région comptabilisait 175 morts.