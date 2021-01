Situation Covid-19 dans la région de Thiès : 27 cas communautaires

L’épidémie à Covid 19 devient de plus en plus inquiétante dans la région thiès. Les résultats virologiques de ce samedi 16 janvier 2021, ont révélé 27 nouveaux cas communautaires dans les zones suivantes .Thiès (13) , Popenguine (2) , Tivaoune (2) Mékhé (2) Khombole (2) et Mbour (6).

Une situation alarmante dans une région où la quasi-totalité des personnes ne respectent les règles édictées par l’autorité étatique que s’ils sont contraints. Ce qui suscite les réactions de pas mal de citoyens qui s’interrogent sur la conscience de ces personnes qui ne prennent pas la maladie au sérieux.

A thiès ville, malgré les mesures prises par l’Etat pour vaincre la maladie en réduisant les cas, les règles édictées par l’autorité ne sont respectées que par un tiercé de personne.

C’est la bamboula dans les bus Tata, les rues, les quartiers entre autres. Aucune mesure n’est respectée. Les jeunes sont les plus désobéissants sur cette affaire. Les quelques rares jeunes où élèves qui ont leurs masques préfèrent le mettre sous le menton comme si en le mettant la bas ils sont protégés par le virus.

En tout cas vu cette relâchement de la part des populations la situation peut devenir critique. Donc , les populations sont interpellées à la vigilance et à respecter les mesures édictées par l’autorité sanitaire.