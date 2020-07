Situation covid-19: 45 cas communautaires et 04 nouveaux décès

Share on Twitter

Share on Facebook

Le ministère de l’action social et de la santé a publié les résultats virologiques de ce Dimanche 19 juillet

sur 712 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 141 nouveaux cas de coronavirus (Covid-19), soit un taux de positivité de 19,80%.

Les cas positifs sont répartis comme suit : 96 cas contacts suivis par les services du ministère et 45 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Mbao 07, Pout 04, Thiès 04, Kaolack 03, Cambéréne 02, Diamniadio 02, Liberté VI 02, Mbour 02, PA 02, Pikine 02, Popenguine 02, Touba 02, Alamadies 01, Cité Fadia 01, Diourbél 01, Gueule Tapée 01, Kédougou 01, Mamelles 01, Ouakam 01, Rufisque 01, Sao Noto (Tivaouane) 01, Yeumbeul 01 et Ziguinchor 01.

89 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

35 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux.

04 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés ce samedi 18 juillet 2020. L’état de santé des autres patients reste stable.

A ce jour, 8810 cas ont été déclarés positifs, dont 5948 guéris, 167 décédés et 2694 sous traitement.