Siré Dia reçu par Idrissa Seck cet après midi

La rencontre a eu lieu loin des curieux cet après midi dans la capitale Sénégalaise. Le PCA de la LONASE Siré Dia a été reçu par le Président du CESE. Après les salutations d’usage, les deux hommes politiques de la ville aux deux gares ont tour à tour exprimé leur satisfaction émanent de cette rencontre tant souhaitée par les intéressés et leurs camps politiques. Il s’en ai suivi un entretien à huis clos. On peut bien se demander ce que mijotent ces deux mastodontes de l’arène politique Thiessoise. Mystère et boule Gomme! Au rythme ou vont les choses, on peut croire que les élections locales dans la capitale du rail nous réservent plein de surprises.

